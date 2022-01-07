Вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

«По предварительным данным частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - с. Павловка. На борту находилось три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется», - сообщается на официальном сайте Приволжской транспортной прокуратуры.