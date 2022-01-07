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1 час назад

Один человек погиб и двое были ранены при жесткой посадке вертолета в Башкирии

По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке частного вертолета AS350 в Башкирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации местной прокуратуры, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — с. Павловка.

Есть погибший: Что стало с людьми при жесткой посадке вертолета в Башкирии
Фото:  Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

Жесткая посадка произошла в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Авария произошла 6 января около 23:20 мск с вертолетом марки AS350, бортовой номер RA-07219. "На его борту находились пилот и два пассажира. Погиб один человек, еще двое, предварительно, пострадали", — рассказал источник агентству.

27 декабря вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии. До падения Ми-2 экипаж занимался обследованием нефтепровода в Якшур-Бодьинском районе.

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Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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