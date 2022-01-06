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25 минут назад

Проститься с убитой пятилетней девочкой пришли сотни жителей Костромы

Сотни людей с белыми воздушными шариками пришли на церемонию прощания с пятилетней Вероникой Николаевой, которая была изнасилована и убита двумя мужчинами. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Shot.

Сотни костромичей пришли проститься с убитой пятилетней девочкой
Фото: пресс-служба администрации Костромыпресс-служба администрации Костромы

Белые воздушные шары были выбраны как символ детской души убитой девочки.

Подозреваемых в ее убийстве арестовали на два месяца. Один из них ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Они признались в совершении преступления.

По данным следствия, нападение на нее произошло 4 января. Девочка со своими восьмилетним братом и мамой пришли в культурный центр на новогоднее представление. После спектакля мама разрешила дочке выйти на улицу, пока она будет убирать помещения. Женщина работала уборщицей в центре.

В общежитии Костромы описали состояние девочки перед убийством

В это время двое мужчин шли по улице и увидели ребенка. Как отмечается, один из них в шутку предложил подельнику поймать девочку и поиздеваться. Ребенок отбивался, но никто ей не помог, в полицию сообщений также не поступало.

Ребенка изнасиловали и убили, ее тело обнаружили в общежитии в двух кварталах от места похищения.

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