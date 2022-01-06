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33 минуты назад

Пресс-секретарь ОДКБ рассказал о целях миротворцев в Казахстане. Видео

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов в четверг рассказал о целях коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленных в Республику Казахстан.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - отметил Зайнетдинов.

По его словам, в состав миротворцев вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", - подчеркнул Зайнетдинов.

Несанкционированные митинги начались в Казахстане в воскресенье после того, как с 1 января цены на сжиженный газ выросли с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр.

Происшествия,Видео,Владимир Зайнетдинов,
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