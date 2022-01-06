Сгоревший акимат в казахстанском городе показали на видео

5 января стало известно, что протестующим в городе Талдыкорган удалось снести памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который пробыл у власти почти 30 лет и покинул пост в марте 2019 года. После этого он стал пожизненным главой Совета безопасности страны и председателем правящей партии «Нур Отан».