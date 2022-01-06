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1 час назад

Известный адвокат умер в раздевалке бассейна в Москве

Известный адвокат Сергей Иринархов умер в раздевалке бассейна на востоке Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известный адвокат умер в раздевалке бассейна в Москве
Фото: ТАССТАСС

По данным источника, мужчина погиб в здании на улице Ибрагимова. Подробности уточняются.

Известно, что Сергею Иринархову было 53 года. Авторы учебника для вузов «Адвокатура в России» в 2011 году включили его в список 100 выдающихся российских адвокатов. Одним из самых известных дел Иринархова является гибель ребенка в аквапарке. Тогда правозащитнику удалось взыскать у администрации комплекса в пользу матери погибшего три с половиной миллиона рублей. Сообщается также, что Иринархов представлял интересы крупных компаний.

Ранее в квартире на Ломоносовском проспекте обнаружили тело известного адвоката Артура Воробьева.

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