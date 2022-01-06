Убитых в Алма-Ате правоохранителей нашли с отсеченными головами

В Алма-Ате нашли два тела сотрудников правоохранительных органов с отсеченными головами. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на комендатуру города.

Фото: ТАСС ТАСС

«Погибло 13 правоохранителей, в том числе было обнаружено 2 тела служащих с отсеченными головами», - сказано в сообщении

Еще 350 сотрудников получили ранения и травмы различной степени.

Сейчас в городе продолжается антитеррористическая операция. Она осложняется, тем, что «террористы прикрываются мирными жителями».

«Сегодня с утра бандитские группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алматы - № 1, № 7», - заявили в комендатуре.

Они не пропускают в больницы пациентов, пребывающих на скорой помощи, а также врачей и медперсонал.