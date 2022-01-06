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43 минуты назад

Протестующие избили полицейского в ходе митинга в Алматы. Видео

Протестующие избили сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга около здания администрации Алматы в среду.

На кадрах, снятых Ruptly, протестующие едут на предположительно угнанных автомобилях, а на заднем плане слышны выстрелы. Вместе с тем, над зданием местной администрации виден поднимающийся дым. Ранее городской акимат был захвачен митингующими и подожжен.

Несанкционированные митинги начались в Казахстане в воскресенье после того, как с 1 января цены на сжиженный газ выросли с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. Ранее в среду президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, которое продолжит выполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин. Глава республики также ввел режим чрезвычайного положения на всей территории Казахстана с 5 по 19 января.

Власти предложили меры для стабилизации ситуации в стране, в том числе введение на 180 дней госрегулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

В регионах наблюдаются проблемы со связью, интернетом и телевещанием. По информации казахстанских СМИ, в среду митингующие штурмовали здания, строят баррикады, вступают в стычки с силовиками и устраивают поджоги.

По данным Министерства здравоохранения, в ходе протестов пострадали более тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы.

Происшествия,Видео,МВД,
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