Россияне обрадовались убийству бандита, на которого жаловались Путину

Жители посёлка Умба мурманской области поздравляют друг друга после убийства бандита Виктора Тимченко, на которого жаловались Путину, пишет «Газета.Ru». По словам местных жителей, им жалко молодого человека, который совершил преступление. Тем не менее, многие рассказали, что не видели другого выхода.

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Умба выдохнула. Жители поздравляют друг друга со случившимся. Тем не менее, ещё остались некоторые опасения за свою жизнь, - рассказала жительница посёлка.

Она рассказала, что Виктор ранее был замечен с гранатой в руках, а местные полицейские бездействовали. Она добавила, что он также избивал свою первую жену, которая пыталась скрыться от него в полицейском участке. При этом назвала Виктора трусом, который собрал вокруг себя «слабохарактерных помощничков».