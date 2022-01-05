Протесты в Казахстане 2022: В Москве готовят полицию к митингам

Московских сотрудников Росгвардии и полицию предупредили о возможных акциях протеста со стороны граждан Казахстана. Как сообщает Telegram-канал Baza, силовики ожидаются, что те, кто поддерживают протесты на своей родине, могут выйти на улицы столицы с национальными флагами.

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По информации издания, на случай подобных происшествий росгвардейцы и правоохранители должны доложить вышестоящему руководству и ожидать дальнейших указов.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января из-за акций протеста по причине роста стоимости газа для населения в два раза. Митинги, которые постепенно начались по всей стране, через некоторое время переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В результате протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, аэропорт Алматы и начали штурмовать здание РОВД в городе. Пострадали более 500 человек, среди которых есть силовики. Был введен режим чрезвычайного положения на всей территории страны.