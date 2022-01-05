В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
23 минуты назад

Baza: силовики Москвы готовятся к протестам из-за Казахстана

Московских сотрудников Росгвардии и полиции предупредили о возможных акциях граждан Казахстана в столице. Об этом сообщает telegram-канал «Baza» со ссылкой на источник.

СМИ: В Москве готовятся к протестам из-за Казахстана
Фото: ТАССТАСС

«Силовики ожидают, что те, кто поддерживает протесты в Алматы и других городах республики, могут выйти с национальными флагами в столице России. На случай подобных акций росгвардейцам и полицейским дано указание доложить и далее ждать команды». — передает telegram-канал.

URA.RU направило запросы в ГУ МВД России по Москве и в пресс-центр Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. На момент публикации новости ответа от ведомств не поступило.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны произошли жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры.

Происшествия,Росгвардия,МВД,
98
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители