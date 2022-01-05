СМИ: В Москве готовятся к протестам из-за Казахстана

Московских сотрудников Росгвардии и полиции предупредили о возможных акциях граждан Казахстана в столице. Об этом сообщает telegram-канал «Baza» со ссылкой на источник.

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«Силовики ожидают, что те, кто поддерживает протесты в Алматы и других городах республики, могут выйти с национальными флагами в столице России. На случай подобных акций росгвардейцам и полицейским дано указание доложить и далее ждать команды». — передает telegram-канал.

URA.RU направило запросы в ГУ МВД России по Москве и в пресс-центр Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. На момент публикации новости ответа от ведомств не поступило.