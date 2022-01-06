Задержанных у посольства Казахстана в Москве отпустили

Полицейские без составления административного протокола отпустили из отдела задержанных ранее у посольства Казахстана в Москве семерых активистов незарегистрированной "Революционной рабочей партии". Как уточнил ТАСС адвокат одного из задержанных Александр Саламов, на всех пикетчиков полиция намерена составить протокол 13 января.

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"Всех освободили и выдали обязательство о явке на 13 января для составления протокола по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал адвокат.

Всем пикетчикам грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Кроме того, одному из задержанных Антону Мальгаждарову полицейские вменили административное правонарушение по ст. 19.16 КоАП РФ ("Небрежное хранение паспорта") и сделали предупреждение.

Как сообщалось, у здания посольства Казахстана на Чистых прудах были задержаны семеро активистов "Революционной рабочей партии". Активисты устроили пикеты с плакатами напротив посольства. Их доставили в отделение полиции.