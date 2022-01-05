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26 минут назад

Появилось видео с места массового ДТП на трассе М-4 «Дон»

Более 40 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Снятое очевидцами видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».

Крупная авария произошла на 217-м километре платного участка дороги в Киреевском районе Тульской области в 13:15. По предварительным данным, 11 человек пострадали, среди раненых есть двое детей. Движение по трассе в районе ДТП в сторону Москвы перекрыто, автомобилистов просят искать пути объезда.

В ликвидации последствий дорожного происшествия задействованы 20 сотрудников МЧС России и 6 единиц техники.

Происшествия,Видео,МЧС,
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