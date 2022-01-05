Более 40 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области . Снятое очевидцами видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».

Крупная авария произошла на 217-м километре платного участка дороги в Киреевском районе Тульской области в 13:15. По предварительным данным, 11 человек пострадали, среди раненых есть двое детей. Движение по трассе в районе ДТП в сторону Москвы перекрыто, автомобилистов просят искать пути объезда.