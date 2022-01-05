Появилось видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

Задержанные по подозрению в убийстве пятилетней девочки в Костроме мужчины дают показания. Видео допроса публикуют российские новостные Telegram-каналы. На кадрах подозреваемые сообщают свои анкетные данные (фамилию, имя и отчество, а также даты рождения).

Ранее Следственное управление СК России по Костромской области сообщило, что 24-летний и 44-летний жители Костромы дали признательные показания.

4 января мужчины забрали с улицы малолетнюю девочку и скрылись в неизвестном направлении. В поисках ребенка принимали участие правоохранители и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Тело малышки было найдено в комнате одного из общежитий Костромы.