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24 минуты назад

Появилось видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

Задержанные по подозрению в убийстве пятилетней девочки в Костроме мужчины дают показания. Видео допроса публикуют российские новостные Telegram-каналы. На кадрах подозреваемые сообщают свои анкетные данные (фамилию, имя и отчество, а также даты рождения).

Ранее Следственное управление СК России по Костромской области сообщило, что 24-летний и 44-летний жители Костромы дали признательные показания.

4 января мужчины забрали с улицы малолетнюю девочку и скрылись в неизвестном направлении. В поисках ребенка принимали участие правоохранители и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Тело малышки было найдено в комнате одного из общежитий Костромы.

Злоумышленники были задержаны, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,
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