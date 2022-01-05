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1 час назад

Пожар в зданиях администрации Алма-Аты и прокуратуры попал на видео

В зданиях администрации Алма-Аты и прокуратуры города начались пожары. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, публикующие видео с места событий.

По предварительным данным, участники массовых протестов прорвались в здание акимата Алма-Аты. У митингующих при себе есть щиты и палки.

Сегодня утром возобновились протестные акции в нескольких городах Казахстана. Ранее стало известно о штурме здания администрации в Актобе.

Массовые акции протеста вспыхнули в некоторых городах Казахстана в первые дни нового года. Недовольные повышением цен на газ граждане стали выходить на улицы. В ночь на среду на улицах Алма-Аты стали возникать столкновения митингующих с силовиками. До 19 января в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях действует режим чрезвычайного положения.

Происшествия,В мире,Видео,Генпрокуратура РФ,
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