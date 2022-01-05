В зданиях администрации Алма-Аты и прокуратуры города начались пожары. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, публикующие видео с места событий.

По предварительным данным, участники массовых протестов прорвались в здание акимата Алма-Аты. У митингующих при себе есть щиты и палки.

Сегодня утром возобновились протестные акции в нескольких городах Казахстана. Ранее стало известно о штурме здания администрации в Актобе.