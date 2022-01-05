Подозреваемые в убийстве 5-летнего ребенка в Костроме задержаны. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ведомство обнародовало кадры с места задержания злоумышленников.

4 января маленькая девочка вышла на прогулку на улицу Северной Правды в Костроме и была похищена двумя неизвестными мужчинами. В поисках ребенка участвовали следователи, криминалисты, а также добровольцы отряда «Лиза Алерт». Тело убитой девочки было обнаружено в комнате одного из городских общежитий. Подозреваемые признались в совершении убийства.