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33 минуты назад

Российское судно попало в ледяную ловушку

Грузовое судно «Григорий Ловцов», зарегистрированное в сахалинском порту Корсаков, оказалось в ловушке из плавучего морского льда в районе архипелага Шантарских островов, недалеко от побережья Хабаровского края, сообщает «РИА Новости».

Российское судно попало в ледяную ловушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сигнал о помощи поступил в 20:10 по хабаровскому времени, в 22:30 на место отправили вертолет со спасателями и необходимым для эвакуации экипажа снаряжением.

Как сообщили представители Росморречфлота, с застрявшего во льдах корабля нужно было забрать восемь человек. Сейчас моряки доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Помощь медиков никому не требуется, сообщает ТАСС.

Известно, что грузовое судно, владельцем которого является частное лицо, перевозило на борту внедорожник. Следственный комитет РФ проводит проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Пропавшего россиянина нашли при помощи нейросети

По предварительной версии, из-за сжатия корпуса морским льдом возникла угроза его повреждения и дальнейшее движение стало невозможным.

Происшествия,СКР,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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