Российское судно попало в ледяную ловушку

Грузовое судно «Григорий Ловцов», зарегистрированное в сахалинском порту Корсаков, оказалось в ловушке из плавучего морского льда в районе архипелага Шантарских островов, недалеко от побережья Хабаровского края, сообщает «РИА Новости».

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Сигнал о помощи поступил в 20:10 по хабаровскому времени, в 22:30 на место отправили вертолет со спасателями и необходимым для эвакуации экипажа снаряжением.

Как сообщили представители Росморречфлота, с застрявшего во льдах корабля нужно было забрать восемь человек. Сейчас моряки доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Помощь медиков никому не требуется, сообщает ТАСС.

Известно, что грузовое судно, владельцем которого является частное лицо, перевозило на борту внедорожник. Следственный комитет РФ проводит проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.