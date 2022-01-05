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41 минуту назад

Смертельная попытка мужчины перепрыгнуть через турникет метро попала на видео

Пьяный житель Нью-Йорка умер после попытки перепрыгнуть через турникет метро. Видео с камер видеонаблюдения опубликовал telegram-канал « Shot».

На кадрах видно, как мужчина несколько раз пытается перепрыгнуть через турникет, в последнюю попытку он теряет равновесие и переваливается через барьер и падает головой вниз. Сообщается, что из-за перелома шеи мужчина скончался.

Отец погибшего рассказал, что у его сына остался четырехлетний ребенок.

«Он был хорошим парнем, хорошим отцом. Что я могу сказать? Он совершил ошибку», - отметил родственник жертвы несчастного случая. Стоит отметить, что проход в подземку стоит $2,75.

Происшествия,Видео,
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