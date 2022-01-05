Пьяный житель Нью-Йорка умер после попытки перепрыгнуть через турникет метро. Видео с камер видеонаблюдения опубликовал telegram-канал « Shot».

На кадрах видно, как мужчина несколько раз пытается перепрыгнуть через турникет, в последнюю попытку он теряет равновесие и переваливается через барьер и падает головой вниз. Сообщается, что из-за перелома шеи мужчина скончался.

Отец погибшего рассказал, что у его сына остался четырехлетний ребенок.