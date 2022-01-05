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1 час назад

Похищение 5-летней девочки в Костроме сняли на видео

Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в убийстве 5-летней девочки, тело которой нашли в одной из комнат общежития. Видео с предполагаемыми убийцами публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин несут на руках девочку в неизвестном направлении. Сообщается, что ребенок вышла погулять, спустя некоторое время пропала. Инцидент произошел днем 4 января. На поиски девочки отправились следователи Костромской области, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Впоследствии тело пропавшей было найдено в общежитии, а подозреваемые в убийстве задержаны. Подозреваемые признались в содеянном. Стоит отметить, что местные жители собрались возле общежития, где обнаружили девочку, и требуют правосудия.

Происшествия,Видео,
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