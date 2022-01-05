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17 минут назад

Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе сняли на видео

Пожар на газоперерабатывающем заводе в городе Свободный амурской области был локализован. Сообщается, что возгорание произошло в результате взрыва. Видео публикует telegram-канал «Amur Mash».

На кадрах видно, как одна из газовых установок охвачена огнем. Как сообщают в пресс-службе завода, на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время пусконаладочных работ под нагрузкой». Стоит отметить, что сотрудникам предприятия поступили инструкции не покидать мест проживания и не выходить на улицу. Пожар локализован, на месте происшествия работаю спецслужбы, пострадавших нет.

Происшествия,Видео,
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