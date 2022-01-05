Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе сняли на видео

На кадрах видно, как одна из газовых установок охвачена огнем. Как сообщают в пресс-службе завода, на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время пусконаладочных работ под нагрузкой». Стоит отметить, что сотрудникам предприятия поступили инструкции не покидать мест проживания и не выходить на улицу. Пожар локализован, на месте происшествия работаю спецслужбы, пострадавших нет.