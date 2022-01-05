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1 час назад

В США подстрелили четырёхлетнюю племянницу Джорджа Флойда

В США четырёхлетняя племянница Джорджа Флойда получила пулевое ранение. Расследование инцидента ведёт полиция, передаёт телеканал FOX9.

В США подстрелили племянницу Джорджа Флойда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации правоохранителей, неизвестный открыл стрельбу в квартире, где находились четверо взрослых и двое детей.

По словам сестры Флойда Латонии, пуля попала девочке в живот и пробила несколько рёбер. Отец ребёнка сам отвёз ребёнка в больницу. Ей сделали операцию, и сейчас, по словам Латонии, у неё всё хорошо и она выздоравливает.

Темнокожий американец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года. В ходе его ареста полицейский применил удушающий приём. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После этого случая по США прокатилась волна протестов против расизма и полицейского произвола под лозунгом Black Lives Matter.

В июне 2020 года американский суд приговорил обвиняемого в убийстве Флойда Дерека Шовина к 22 годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. При этом сторона обвинения просила для Шовина 30 лет тюрьмы, а родственники погибшего требовали пожизненного заключения.

Происшествия,Криминал,Дерек Шовин,Джордж Флойд,
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