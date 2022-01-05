Взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Он расположен в городе Свободный в Амурской области. О происшествии сообщил портал Amur.life со ссылкой на информацию пресс-службы ГПЗ.

Фото: blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Инцидент произошёл около 7 утра по местному времени (около 01:00 мск) 5 января. Сработала штатная система пожаротушения. Причиной стало локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.

Возгорание локализовано, пострадавших нет. Угрозы заводу и населённым пунктам нет, — говорится в сообщении пресс-службы.