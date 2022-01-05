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34 минуты назад

Взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе

Взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Он расположен в городе Свободный в Амурской области. О происшествии сообщил портал Amur.life со ссылкой на информацию пресс-службы ГПЗ.

Взрыв прогремел на Амурском газоперерабатывающем заводе
Фото: blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.rublagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Инцидент произошёл около 7 утра по местному времени (около 01:00 мск) 5 января. Сработала штатная система пожаротушения. Причиной стало локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.

Возгорание локализовано, пострадавших нет. Угрозы заводу и населённым пунктам нет, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам очевидцев, прозвучал сильный взрыв, от которого в некоторых домах открылись окна и двери, а мебель и посуда задрожали «как от землетрясения». Амурский ГПЗ — завод, который в настоящее время строится в Амурской области. Он должен будет перерабатывать многокомпонентный природный газ из Якутского и Иркутского центров газодобычи.

Происшествия,Пожары,
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