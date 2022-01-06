В России призвали вернуть смертную казнь

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что в России нужно вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц.

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Так он прокомментировал изнасилование и убийство пятилетней девочки в Костроме.

— Стою на своем: нужно отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц, — сказал парламентарий.

Он сообщил, что посетил Кострому и был возле места преступления, где проводились следственные действия. По его словам, все собравшие около общежития люди также придерживались аналогичного мнения о возвращении смертной казни.

Также Хамзаев заявил, что следует разобраться, почему одного из подозреваемых, который ранее находился в местах лишения свободы из-за сексуального насилия, освободили по УДО, передает телеканал «360».

Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме.

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Telegram-канала «112» сообщил, что девочка вышла поиграть около Дома культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили ее и унесли в неизвестном направлении. Тело малышки нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

По данным РЕН ТВ, в общежитии злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы убийства. Сделать они это не успели, так как были задержаны полицией.