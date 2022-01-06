Более 400 пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево

«Сидим в аэропорту уже более 12 часов. Некоторые уже более суток. Вылет должен был быть изначально в 5:30, потом его перенесли на 14:30. Собственно, с 12 часов мы здесь. Каждый раз говорят, что переносят. С самого начала говорят, что неисправный самолет. Конечная точка у нас — Варадеро. В 12 часов представитель туроператора сказала, что в 1:30 самолет точно вылетит, но прилетит он в Гавану», — передает слова девушки РЕН.ТВ.