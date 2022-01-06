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1 час назад

Более 400 пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево. «Сидим более суток»

В московском аэропорту Шереметьево около 400 человек не могут уже более 12 часов вылететь в курортный город Кубы Варадеро. Об этом сообщила одна из пассажирок.

Более 400 пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево
Фото: URA.RUURA.RU

«Сидим в аэропорту уже более 12 часов. Некоторые уже более суток. Вылет должен был быть изначально в 5:30, потом его перенесли на 14:30. Собственно, с 12 часов мы здесь. Каждый раз говорят, что переносят. С самого начала говорят, что неисправный самолет. Конечная точка у нас — Варадеро. В 12 часов представитель туроператора сказала, что в 1:30 самолет точно вылетит, но прилетит он в Гавану», — передает слова девушки РЕН.ТВ.

Пассажиром объяснили, что воздушное судно не может вылететь по техническим причинам.

«Система запуска, которая запускает двигатель, есть в аэропорту Шереметьево, есть в аэропорту Гаваны, есть во многих других аэропортах. В аэропорту Варадеро этой системы нет. Борт прилетит в Варадеро и там останется, потому что нет системы запуска», — заявили гражданам.

Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили, что с 30 декабря будет закрыт терминал F. Уточняется, что терминал планируют реконструировать. 30 декабря также свыше восьмидесяти рейсов задержали и отменили в трех аэропортах Московского региона, напоминает «Подмосковье сегодня».

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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