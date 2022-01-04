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1 час назад

Мужчину обнаружили мертвым в камере СИЗО в Москве

В камере следственного изолятора (СИЗО) в Москве был обнаружен мертвым мужчина, сообщает РЕН ТВ.

Мужчину обнаружили мертвым в московском СИЗО
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным телеканала, мужчина мог покончить с собой. Уточняется, что погибший был фигурантом дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В декабре в московском СИЗО "Бутырка" совершил суицид заключенный. В отношении мужчины было возбуждено три уголовных дела по статье о кражах и одно о грабеже.

Ранее глава ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что столичные изоляторы переполнены на 11,2%. Лимит следственных изоляторов УФСИН Москвы составляет 8999 человек, но фактически в них находится на 1009 человек больше. По его словам, члены комиссии сообщают о случаях, когда заключенные спят на матрасах на полу. В Москве не хватает еще одного-двух СИЗО на 1 тыс. заключенных, полагает глава ОНК. Всего на данный момент в столице десять следственных изоляторов.

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