Полицейский на Кубани в новогоднюю ночь получил ранение в голову фейерверком. Видео запечатленного на камеру инцидента рядом с постом ГИБДД в Кущевской публикует Telegram-канал «112».

По предварительным данным, салют был запущен во время несения службы инспектором ДПС в районе 1123 километра трассы М4 «Дон». 35-летний правоохранитель получил серьезные травмы головы и лица и был госпитализирован. За жизнь сотрудника ГИБДД несколько дней боролись врачи, однако он скончался, не приходя в сознание.