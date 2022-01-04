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1 час назад

Появилось видео смертельного ранения полицейского салютом на Кубани

Полицейский на Кубани в новогоднюю ночь получил ранение в голову фейерверком. Видео запечатленного на камеру инцидента рядом с постом ГИБДД в Кущевской публикует Telegram-канал «112».

По предварительным данным, салют был запущен во время несения службы инспектором ДПС в районе 1123 километра трассы М4 «Дон». 35-летний правоохранитель получил серьезные травмы головы и лица и был госпитализирован. За жизнь сотрудника ГИБДД несколько дней боролись врачи, однако он скончался, не приходя в сознание.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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