Москвич сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты

«Он курил. Как там все произошло, никто не знает сейчас. Нам просто стучали в двери, мы все же спали. Потом проснулись. Стучали в двери, просили не выходить, открыть форточки, потому что здесь было полное задымление. Я не слышала криков, только долбеж, потому что здесь вот выламывали дверь, чтобы попасть», — рассказала соседка журналистам.