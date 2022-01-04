В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
47 минут назад

Москвич сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты

В квартире на западе Москвы сгорел мужчина из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Москвич сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, пожар случился на улице Крылатские Холмы. Возгорание началось в ночное время в помещении на втором этаже. Экстренным службам пришлось выбить дверь жилища, в котором разгорелось пламя. Известно, что в квартире проживала пожилая пара. Женщина осталась жива.

«Он курил. Как там все произошло, никто не знает сейчас. Нам просто стучали в двери, мы все же спали. Потом проснулись. Стучали в двери, просили не выходить, открыть форточки, потому что здесь было полное задымление. Я не слышала криков, только долбеж, потому что здесь вот выламывали дверь, чтобы попасть», — рассказала соседка журналистам.

Ранее в пожаре на юге Москвы погибли три человека.

Последние новости
Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители