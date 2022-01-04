Российское судно подало сигнал бедствия в Охотском море

Во вторник, 4 января, грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море из-за угрозы повреждения корпуса льдами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
«Григорий Ловцов» находится в районе Шантарских островов, на его борту восемь человек. Им на помощь вылетит вертолет Ми-8 со спасателями.
Ранее судно из КНДР подало сигнал бедствия у Владивостока. У грузового теплохода закончилось топливо, помощь к нему не могла подойти из-за льда. На борту судна находились 30 человек. В итоге пограничники и таможенники оформили приход судна, его удалось заправить.