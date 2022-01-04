Российское судно подало сигнал бедствия в Охотском море

Во вторник, 4 января, грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море из-за угрозы повреждения корпуса льдами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«Григорий Ловцов» находится в районе Шантарских островов, на его борту восемь человек. Им на помощь вылетит вертолет Ми-8 со спасателями.

ТАСС уточняет, что судно находится в 20 километрах от берега.