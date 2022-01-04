Мужчину едва не смыло в море во время шторма в Сочи. Человека в нижнем белье на волнорезе заметили очевидцы. Снятое ими видео публикует Telegram-канал «Любимый Сочи».
На кадрах видно, как огромная волна сбивает отдыхающего с ног, он падает на бетонную конструкцию и чудом удерживается на ней.
Сегодня в курортном городе идут дожди, а в горах выпал снег. Из-за обильных осадков работает лишь часть подъемников.
Ранее сообщалось, что в Красной Поляне десятки любителей горнолыжного спорта выстроились в гигантскую очередь.