Мужчину едва не смыло в море во время шторма в Сочи. Человека в нижнем белье на волнорезе заметили очевидцы. Снятое ими видео публикует Telegram-канал «Любимый Сочи».

На кадрах видно, как огромная волна сбивает отдыхающего с ног, он падает на бетонную конструкцию и чудом удерживается на ней.

Сегодня в курортном городе идут дожди, а в горах выпал снег. Из-за обильных осадков работает лишь часть подъемников.