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1 час назад

Мужчину едва не смыло в море во время шторма в Сочи: видео

Мужчину едва не смыло в море во время шторма в Сочи. Человека в нижнем белье на волнорезе заметили очевидцы. Снятое ими видео публикует Telegram-канал «Любимый Сочи».

На кадрах видно, как огромная волна сбивает отдыхающего с ног, он падает на бетонную конструкцию и чудом удерживается на ней.

Сегодня в курортном городе идут дожди, а в горах выпал снег. Из-за обильных осадков работает лишь часть подъемников.

Ранее сообщалось, что в Красной Поляне десятки любителей горнолыжного спорта выстроились в гигантскую очередь.

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