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56 минут назад

Экипаж терпящего бедствие судна «Григорий Ловцов» эвакуирован вертолетом

Спасатели МЧС России эвакуировали вертолетом экипаж судна "Григорий Ловцов", который ранее подал сигнал бедствия в Охотском море. Об этом пишет ТАСС сообщили со ссылкой на пресс-службу министерства.

Экипаж терпящего бедствие судна «Григорий Ловцов» эвакуирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весь экипаж доставлен в город Николаевск-на-Амуре. Медики оценили состояние эвакуированных как удовлетворительное.

Отмечается, что медицинская помощь им не потребовалась. Вечером по местному времени (около 14:00 мск) 4 января стало известно, что экипаж грузового судна "Григорий Ловцов" в Охотском море подал сигнал бедствия.

"В 13:10 мск в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна "Григорий Ловцов" подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа", — говорится в сообщении ведомства.

"Григорий Ловцов" находился в акватории Охотского моря рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 км от берега. Ранее стало известно, что моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе. Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" получил сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция". В нем сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке.

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