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27 минут назад

Полицейские спасли повисшего на мосту мужчину. Видео

В Тюмени полицейские спасли висевшего на мосту мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший снятые очевидцем кадры спасения человека.

Инцидент произошел в ночь на 4 января на мосту Мельникайте через Туру. Прохожие заметили полуобнаженного мужчину, который повис, держась за прутья ограждения. Невольные свидетели происшествия вызвали полицейских. До того, как на место ЧП прибыл наряд ППС, они своими силами удерживали человека от падения. При помощи троса стражи правопорядка помогли тюменцу выбраться.

Происшествия,Видео,
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