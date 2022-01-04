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33 минуты назад

Человек оказался на пути в метро Москвы: видео

Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского метро задерживается из-за человека на пути. Об этом сообщает пресс-служба Департамента городского транспорта в своем Telegram-канале.

«На северном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел на станции «ВДНХ». Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении телеканала «Москва 24». О состоянии человека информации пока нет. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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