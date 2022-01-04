Сотни людей пришли на церемонию прощания с основателем националистического проекта «Спутник и Погром» Егором Просвирниным. Траурное мероприятие началось на Троекуровском кладбище в 11:00. Об этом сообщил Life.

По данным издания, на прощание с националистом пришли его близкие друзья и коллеги. Поминки начнутся в этот же день в 16:00. В Telegram-канале «Спутник и Погром» опубликовали ссылку на онлайн-трансляцию из зала прощания на кладбище.

О смерти Егора Просвирнина стало известно 27 декабря. Сообщалось, что голый мужчина выпал из окна многоэтажки в центре Москвы и умер до приезда врачей. Позже родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался основатель проекта «Спутник и Погром».