Режиссера Большого театра ограбили на полмиллиона рублей

Неизвестные мошенники украли у одного из режиссеров Большого театра, имя которого не называют, более 500 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что барабанщик российской рок-группы «Чиж & Co» Денис Василенко обратился в полицию, заявив о краже личных вещей. Инцидент произошел 6 декабря после его концерта на улице Пресненский вал в Москве. После выступления Василенко отправился в бар, а около четырех утра музыкант отправился домой на машине, водитель которой предложил его подвезти. Его вещи погрузили в багажник авто. Утром он проснулся дома и обнаружил пропажу смартфона, тысячи долларов и музыкального оборудования для барабанов.