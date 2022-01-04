В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Режиссера Большого театра ограбили на полмиллиона рублей

Неизвестные мошенники украли у одного из режиссеров Большого театра, имя которого не называют, более 500 тыс. руб.

Режиссера Большого театра ограбили на полмиллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, полмиллиона рублей злоумышленники сняли со счетов пострадавшего вечером 3 января.

Другие детали происшествия пока устанавливаются.

Кибермошенники лишили россиян почти 2,9 млрд рублей

Ранее сообщалось, что барабанщик российской рок-группы «Чиж & Co» Денис Василенко обратился в полицию, заявив о краже личных вещей. Инцидент произошел 6 декабря после его концерта на улице Пресненский вал в Москве. После выступления Василенко отправился в бар, а около четырех утра музыкант отправился домой на машине, водитель которой предложил его подвезти. Его вещи погрузили в багажник авто. Утром он проснулся дома и обнаружил пропажу смартфона, тысячи долларов и музыкального оборудования для барабанов.

Последние новости
Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители