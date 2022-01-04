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1 час назад

Пассажирки закатили таксисту скандал и попали на видео

В подмосковных Люберцах девушки устроили таксисту скандал. Пассажирки оскорбляли водителя, а одна из них предприняла попытку ударить мужчину ногой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в распоряжении которого оказалось видео конфликта.

На записи видно, как дамы требуют отвезти их и при этом жалуются на своего «обидчика» по телефону какому-то мужчине. Водитель ведет себя спокойно и просит девушек покинуть салон автомобиля. В какой-то момент разгневанная клиентка начинает кричать на таксиста и пытается его ударить.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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