Появилось видео пожара на НПЗ в Тюмени

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар. Снятые очевидцами кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.
По данным Главного управления МЧС России по Тюменской области, в тушении огня было задействовано 84 человека и 30 единиц техники.
«В 09 час. 42 мин. (мест.) 04.01.2022 г. поступило сообщение о загорании установки глубокой переработки мазута на территории Антипинского НПЗ расположенного по адресу г.Тюмень ул. 6 км Старотоболького тракта д.20», – говорится в сообщении ведомства.
К настоящему моменту пожар локализован, информации о пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.