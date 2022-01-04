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1 час назад

Появилось видео пожара на НПЗ в Тюмени

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар. Снятые очевидцами кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

По данным Главного управления МЧС России по Тюменской области, в тушении огня было задействовано 84 человека и 30 единиц техники.

«В 09 час. 42 мин. (мест.) 04.01.2022 г. поступило сообщение о загорании установки глубокой переработки мазута на территории Антипинского НПЗ расположенного по адресу г.Тюмень ул. 6 км Старотоболького тракта д.20», – говорится в сообщении ведомства.

К настоящему моменту пожар локализован, информации о пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.

Происшествия,Пожары,Видео,
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