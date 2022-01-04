Появилось видео пожара на НПЗ в Тюмени

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар. Снятые очевидцами кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

По данным Главного управления МЧС России по Тюменской области, в тушении огня было задействовано 84 человека и 30 единиц техники.