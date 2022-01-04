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10 минут назад

В Москве таблетка от тараканов убила годовалого ребенка

В Москве годовалый ребенок скончался, отравившись таблеткой от тараканов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Москве таблетка от тараканов убила годовалого ребенка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным телеканала, в ноябре 2021 года ребенок нашел на полу таблетку и съел ее. РЕН ТВ утверждает, что он провел в коме почти два месяца и скончался в начале 2022 года.

В Москве нашлись гигантские летающие тараканы

Других деталей канал не приводит.

Несколько лет назад в приморском Артеме пятилетний ребенок скончался в результате отравления средством от тараканов. С симптомами отравления тогда были госпитализированы еще трое - 33-летний отец ребенка, 32-летняя мать и их старший, 12-летний сын.

По данным полиции, отец разложил по дому 15 таблеток для уничтожения тараканов. В результате взаимодействия с воздухом они превратились в порошок, после чего все находящиеся в квартире люди почувствовали себя плохо.

Происшествия,РЕН ТВ,
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