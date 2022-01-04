В Москве таблетка от тараканов убила годовалого ребенка

В Москве годовалый ребенок скончался, отравившись таблеткой от тараканов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в ноябре 2021 года ребенок нашел на полу таблетку и съел ее. РЕН ТВ утверждает, что он провел в коме почти два месяца и скончался в начале 2022 года.

Других деталей канал не приводит.

Несколько лет назад в приморском Артеме пятилетний ребенок скончался в результате отравления средством от тараканов. С симптомами отравления тогда были госпитализированы еще трое - 33-летний отец ребенка, 32-летняя мать и их старший, 12-летний сын.