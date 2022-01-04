В Хабаровске загорелся переполненный людьми автобус

В Хабаровске загорелся маршрутный автобус с 22 пассажирами. Об этом сообщает информационное агентство «АмурПресс».

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Инцидент произошел утром 4 января. Автобус находился в районе торгового центра «Стрелка» по ул. Карла Маркса. После сообщения о возгорании на место незамедлительно были направлены два пожарных подразделения. Еще до их прибытия все пассажиры эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным регионального главка МЧС, пострадавших нет.

В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.

Причины пожары не уточняются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена проверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали при пожаре в ковидном госпитале Красноярска. Причиной пожара могло стать короткое замыкание. По информации МЧС, в одной из палат на четвертом этаже загорелись личные вещи.