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1 час назад

В Хабаровске загорелся переполненный людьми автобус

В Хабаровске загорелся маршрутный автобус с 22 пассажирами. Об этом сообщает информационное агентство «АмурПресс».

В Хабаровске загорелся переполненный людьми автобус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром 4 января. Автобус находился в районе торгового центра «Стрелка» по ул. Карла Маркса. После сообщения о возгорании на место незамедлительно были направлены два пожарных подразделения. Еще до их прибытия все пассажиры эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным регионального главка МЧС, пострадавших нет.

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В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.

Причины пожары не уточняются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена проверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали при пожаре в ковидном госпитале Красноярска. Причиной пожара могло стать короткое замыкание. По информации МЧС, в одной из палат на четвертом этаже загорелись личные вещи.

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