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1 час назад

Пропавшего россиянина нашли при помощи нейросети

В Новосибирске пропавшего более года назад студента нашли при помощи нейросети. Об этом сообщило местное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Пропавшего россиянина нашли при помощи нейросети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 21-летний уроженец Кемеровской области, учившийся в Новосибирске в университете путей сообщения, пропал еще в октябре 2020 года, уйдя из общежития вуза. С того момента его местонахождение было неизвестно.

Поисковики сообщили о том, что россиянина нашли живым, 3 января. «Вечерний выезд автономных экипажей по свидетельству принес неожиданный результат, который мы подтвердили с помощью обработки данных в нейросети», — отмечают они.

Уточняется, что о судьбе молодого человека поисковики-волонтеры рассказали его родным сразу после встречи Нового года. Других подробностей о причинах пропажи и деталях поиска не приводится.

В конце ноября рассказывалось, что следователям удалось раскрыть убийство в Башкирии благодаря системе распознавания лиц, работающей в Московском метрополитене.

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