В Израиле рухнул вертолет: погибли люди

Двое из трех членов экипажа морского вертолета ВВС Израиля, который потерпел крушение у побережья Хайфы погибли.
«Два офицера ЦАХАЛа погибли, и один получил ранения средней степени тяжести при крушении морского вертолета ВВС Израиля в Средиземном море у побережья Хайфы во время тренировочного полета прошлой ночью. Выражаем искренние соболезнования семьям двух погибших пилотов», - сообщается в Twitter ВС Израиля.
Ранее о крушении вертолета сообщили израильские СМИ.
В социальных сетях распространилась видеозапись, предположительно сделанная сразу после крушения. На кадрах видны пылающие обломки недалеко от побережья.