В Израиле рухнул вертолет: погибли люди

«Два офицера ЦАХАЛа погибли, и один получил ранения средней степени тяжести при крушении морского вертолета ВВС Израиля в Средиземном море у побережья Хайфы во время тренировочного полета прошлой ночью. Выражаем искренние соболезнования семьям двух погибших пилотов», - сообщается в Twitter ВС Израиля.