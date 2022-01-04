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1 час назад

Два пилота потерпевшего крушение вертолета израильских ВВС погибли

Двое из трех членов экипажа морского вертолета ВВС Израиля, который потерпел крушение у побережья Хайфы погибли.

В Израиле рухнул вертолет: погибли люди
Фото: pexels.compexels.com

«Два офицера ЦАХАЛа погибли, и один получил ранения средней степени тяжести при крушении морского вертолета ВВС Израиля в Средиземном море у побережья Хайфы во время тренировочного полета прошлой ночью. Выражаем искренние соболезнования семьям двух погибших пилотов», - сообщается в Twitter ВС Израиля.

Ранее о крушении вертолета сообщили израильские СМИ.

В социальных сетях распространилась видеозапись, предположительно сделанная сразу после крушения. На кадрах видны пылающие обломки недалеко от побережья.

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