В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Самолёт вернулся в Шереметьево после вылета из-за неисправности

Самолёт, отправившийся по маршруту МоскваХабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево. Причиной стали неполадки в двигателе. Об этом сообщили источники ТАСС.

Самолёт вернулся в Шереметьево сразу после вылета
Фото: News.ruNews.ru

Boeing-777 рейса Москва — Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя, — рассказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, посадка лайнера прошла в штатном режиме. Пассажиры не пострадали. Причины произошедшего устанавливаются.

По данным РЕН ТВ, самолёт принадлежит авиакомпании «Россия».

Ранее сообщалось, что самолёт Москва — Челябинск развернулся и экстренно приземлился в Шереметьево. На борту воздушного судна сработал датчик неисправности бортового компьютера. Перед приземлением самолёт сделал девять кругов над аэропортом для выработки топлива. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители