Самолёт вернулся в Шереметьево сразу после вылета

Самолёт, отправившийся по маршруту Москва — Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево. Причиной стали неполадки в двигателе. Об этом сообщили источники ТАСС.
Boeing-777 рейса Москва — Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя, — рассказал собеседник агентства.
По имеющимся данным, посадка лайнера прошла в штатном режиме. Пассажиры не пострадали. Причины произошедшего устанавливаются.
По данным РЕН ТВ, самолёт принадлежит авиакомпании «Россия».
Ранее сообщалось, что самолёт Москва — Челябинск развернулся и экстренно приземлился в Шереметьево. На борту воздушного судна сработал датчик неисправности бортового компьютера. Перед приземлением самолёт сделал девять кругов над аэропортом для выработки топлива. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.