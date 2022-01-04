Самолёт вернулся в Шереметьево сразу после вылета

Самолёт, отправившийся по маршруту Москва — Хабаровск , вернулся в аэропорт Шереметьево . Причиной стали неполадки в двигателе. Об этом сообщили источники ТАСС.

По имеющимся данным, посадка лайнера прошла в штатном режиме. Пассажиры не пострадали. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что самолёт Москва — Челябинск развернулся и экстренно приземлился в Шереметьево. На борту воздушного судна сработал датчик неисправности бортового компьютера. Перед приземлением самолёт сделал девять кругов над аэропортом для выработки топлива. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.