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1 час назад

В Мурманской области убили бандита из резонансной жалобы Путину

В поселке Умба Мурманской области убили Виктора Тимченко, считавшегося местным криминальным авторитетом. Об этом сообщает региональное агентство «СеверПост».

В Мурманской области убили известного бандита
Фото: ТАССТАСС

Кто и при каких обстоятельствах совершил убийство, неизвестно.

Местные жители несколько раз жаловались на Виктора и его брата Владимира, и просили помощи у президента России Владимира Путина. В первом обращении, записанном в июне 2020 года, двое жителей Умбы заявили, что братья Тимченко — бандиты, регулярно избивают сельчан, а также «заставляют брать в рабство людей, чтобы они работали за копейки», угрожая убийством. Жалоба вызвала общественный резонанс.

В другом видео, записанном в июле того же года, один из авторов первого обращения рассказал, что в Умбу приезжали проверяющие из Мурманска, однако это не помогло — свидетелей якобы начали запугивать, а ему самому лично угрожал Владимир Тимченко. Также в этом видео, в отличие от первого, появилось больше мужчин и женщин, рассказавших, что братья Тимченко избивали их самих, их родственников и друзей, и угрожали им в случае обращения в правоохранительные органы.

Кроме того, в 2014 году Владимир Тимченко, будучи пьяным, ударил сотрудника вневедомственной охраны, за что получил условный срок.

Происшествия,Владимир Путин,МВД,
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