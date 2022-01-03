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2 часа назад

Боевики "Талибана" устроили перестрелку с туркменскими пограничниками

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России), захватившего власть в Афганистане, устроили перестрелку на границе с туркменскими пограничниками, сообщает афганская газета Hasht-e subh.

Боевики "Талибана" устроили перестрелку с туркменскими пограничниками
Фото: ReutersReuters

По версии издания, конфликт произошел по вине туркменских пограничников.

«Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента бойцы «Талибана» произвели выстрелы», — заявил Хиляль Балхи, глава управления информации и культуры в провинции Джаузджан.

Перестрелка произошла в понедельник, 3 января, в уезде Хамаб. Неизвестно, погиб ли кто-то в этой перестрелке.

Ранее талибы объявили манекены с головами вне закона, приравняв их к идолам.

Новая власть в Афганистане пытается не только отстоять свою легитимность. Сейчас талибы борются за саму возможность осуществлять политическую деятельность в стране, которая превращается в арену противостояния между несколькими террористическими группировками.

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