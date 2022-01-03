Туристы провалилась под лёд на озере в Алтайском крае

Появилось видео опасного происшествия в Алтайском крае. Момент, когда лед проломился под тяжестью людей, был запечатлен случайно. Один из туристов снимал птичью стаю на видео с помощью дрона, сообщает Телеграм-канал SHOT.

На видеоролике отчетливо видно, как едва не закончилось трагедией желание туристов сэкономить на билетах в Лебедином питомнике на озере Светлом.

Группа туристов, среди которых были и дети, не стала ждать очереди к смотровой площадке, чтобы полюбоваться на стаю лебедей. Большая компания решила пойти в обход. Тонкий лед не выдержал, и почти вся группа оказалась в ледяной воде. К счастью, глубина озера в том месте была не слишком велика, и всем удалось быстро выбраться.

В инстаграме «ЧП БИЙСК.Новости» активно обсуждают случившееся. Комментаторы удивлены легкомыслием родителей, которые сами пошли по тонкому льду, и повели с собой детей.

«Премию Дарвина», - возмущены подписчики.