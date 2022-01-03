Раскрыты подробности нападения участницы "Пацанок" на мать

Стали известны подробности инцидента с участницей телешоу «Пацанки» Региной Колупаевой, напавшей с ножом на собственную мать.

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Источник портала 78.ru в правоохранительных органах подтвердил, что Регина Колупаева задержана.

Инцидент произошёл в Гатчине, в квартире дома № 11 на улице Красных Военлётов. Во время ссоры Колупаева ударила ножом в спину свою 46-летнюю мать. Раненую госпитализировали с проникающим ножевым ранением задней стенки грудной клетки в тяжёлом состоянии.

Нападавшая, по предварительным данным, находилась в состоянии наркотического опьянения. Сейчас она в отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Telegram-канал Mash добавляет, что участница шоу «Пацанки» также поранила отцу руку ножом. У него поврежден нерв.

Сейчас Колупаевой 26 лет. Она участвовала в первом сезоне шоу, когда ей был 21 год. По сценарию шоу, девушек со сложной судьбой селят в особняк, где ведущие пытаются сделать из них леди. До финала шоу Колупаева не дошла.