В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
22 минуты назад

Российскую журналистку избил таксист

В Новосибирске таксист избил женщину за отказ заплатить за поездку перед ее началом. Об этом сообщает Ngs.ru.

Женщина, работающая журналистом, рассказала, что днем 2 января после поездки на местную ГЭС по рабочему заданию собиралась поехать обратно. Она вызвала машину через сервис «Яндекс.Такси».

Столичный таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

Приехавший водитель вначале не позволил ей сесть на переднее сидение под предлогом боязни коронавируса, а затем попросил заплатить за поездку наличными перед отправлением. Россиянка отказалась и вышла из автомобиля. После этого, по словам журналистки, водитель вышел из машины, начал оскорблять ее, а затем повалил на землю и избил. Она отметила, что не помнит, как именно он ее бил, но по словам, очевидцев, удары были нанесены ногой по животу и голове.

Женщина встала и начала снимать машину и водителя на видео, после чего, по ее словам, тот отъехал назад и сбил ее.

Пострадавшая обратилась в полицию, там изданию подтвердили поступившую информацию, добавив, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В «Яндекс.Такси» ей сообщили, что после ее обращения к ним они перестали сотрудничать с этим водителем и пообещали при необходимости содействовать полиции.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители