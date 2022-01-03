Появилось видео массовой аварии под Екатеринбургом

Пять автомобилей столкнулись на трассе Екатеринбург – Серов в Свердловской области. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось видео с места происшествия.

ДТП произошло на автодороге из Невьянска в Екатеринбург. Одну машину при этом сильно развернуло. В СМИ сообщается, что сначала столкнулись Mazda и двигавшийся впереди Datsun, который врезался в проезжавший Hyundai Solaris. Все обстоятельства случившегося выясняются.