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19 минут назад

Появилось видео массовой аварии под Екатеринбургом

Пять автомобилей столкнулись на трассе Екатеринбург – Серов в Свердловской области. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось видео с места происшествия.

ДТП произошло на автодороге из Невьянска в Екатеринбург. Одну машину при этом сильно развернуло. В СМИ сообщается, что сначала столкнулись Mazda и двигавшийся впереди Datsun, который врезался в проезжавший Hyundai Solaris. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось о столкновении патрульной полицейской машины и кареты скорой помощи в Москве.

Происшествия,Видео,RT на русском,
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