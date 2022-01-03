Полицейское авто и скорая помощь столкнулись в Москве: видео

Патрульная полицейская машина столкнулась с каретой скорой помощи в Москве. В результате аварии один правоохранитель был госпитализирован. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.
По предварительным данным, стражи порядка въехали в бок автомобиля медиков, повредив при этом капот и бампер спецмашины. Все подробности дорожного происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что водитель каршеринга протаранил шесть припаркованных во дворе дома на северо-западе Москвы машин и сбежал с места ДТП.