Участница шоу «Пацанки» напала с ножом на мать

В Гатчине полиция задержала экс-участницу реалити-шоу «Пацанки» Регину Колупаеву, ее подозревают в нападении на мать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Телеканал утверждает, что вечером 2 января 26-летняя девушка ударила свою 46-летнюю мать ножом в спину. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с ранением задней стенки грудной клетки.

По предварительным данным, девушка находилась в нетрезвом состоянии.

Telegram-канал «112» уточняет, что Колупаеву задержали до суда, где ей изберут меру пресечения.

В марте 2021 года сообщалось о задержании экс-участницы «Пацанок» Дианы Субботиной в Москве с наркотиком. СМИ писали, что полицейские нашли у нее два пакетика с запрещенным веществом, всего более 0,8 грамма. Против девушки возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, ее отпустили под подписку о невыезде.