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1 час назад

Появилось видео из сауны в Омске, где дети отравились парами хлора

Девять детей отравились парами хлора в спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна» в Омске. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ведомство обнародовало кадры из заведения, где произошло ЧП, запись публикует Telegram-канал IZ.RU.

По предварительным данным, три семьи, в том числе и девять детей, отдыхали в сауне комплекса 2 января. Дома родители несовершеннолетних заметили у них недомогание и обратились в больницу.

Сейчас семеро детей находятся в детской городской больнице №3, двое — в больнице скорой медицинской помощи №1, еще одна женщина проходит амбулаторное лечение.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,
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