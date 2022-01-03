Девять детей отравились парами хлора в спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна» в Омске. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ведомство обнародовало кадры из заведения, где произошло ЧП, запись публикует Telegram-канал IZ.RU.

По предварительным данным, три семьи, в том числе и девять детей, отдыхали в сауне комплекса 2 января. Дома родители несовершеннолетних заметили у них недомогание и обратились в больницу.